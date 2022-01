COVID-19: "estamos en el pico de la tercera ola", según analista

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 23.762 contagios nuevos de la COVID-19 en el territorio nacional, lo que hace un total de 3'070,357 hasta el 25 de enero del 2022. Mientras el proceso de vacunación en Perú ya superó los 23 millones de personas con las dos dosis de vacunas. Para conversar sobre la situación del coronavirus en Perú, Rodrigo Parra, ingeniero y analista de datos, dialogó con Paco Flores en 24 Horas Mediodía.

“Hay un ligero descenso en la curva de casos en la última semana que viene acompañado con un descenso en la cantidad de pruebas que se está realizando. (…) Los indicadores de hospitalización, camas UCI, también están desacelerando, pero no hay que confiarse”, señaló el especialista.

ELIMINACIÓN TOQUE DE QUEDA

Para el analista, el toque de queda no tuvo un gran impacto en la reducción del riesgo de contagios. “En los momentos que se tuvo cuarentena, no se notó un impacto directo en el aumento o descenso de casos. Las restricciones horarias no han representado un impacto para la pandemia”, explicó.

Asimismo, dijo que el país ya se encuentra en el pico máximo de la pandemia, lo que se debe analizar ahora es cuánto tiempo permaneceremos en este pico. “En este momento ha dejado de aumentar, o se incrementa ligeramente, tal vez algunas semanas más estaremos en este pico, se espera que se siga desacelerando”, manifestó.

CIFRA ALTA DE FALLECIDOS

“La cifra de fallecidos se mantiene en un nivel preocupante. Si bien no ha crecido en una magnitud igual que en la primera y segunda ola, igual se debe estar observando”, añadió Parra, además dijo que la mayor cantidad de fallecidos se encuentra en el grupo etario de 80 años a más.