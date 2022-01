¿Suspensión del toque de queda es suficiente para la reactivación económica?

José Luis Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios y Asociación de Restaurantes, explicó en 24 Horas Mediodía el impacto que la suspensión del toque de queda genera en la reactivación económica de los restaurantes y qué más se necesitaría para rescatar este sector tan duramente golpeado por las medidas restrictivas para frenar la pandemia en el país.

“Son casi dos años que venimos reclamando la eliminación del toque de queda (…) Perú fue el único país del mundo que ha tenido dos años seguidos toque de queda, lo que solo sirvió para quebrar negocios”, dijo Martinot.

Añadió que la demora ha ocasionado que más de 1 millón y medio de personas hayan perdido sus trabajos y cerca de 100 mil restaurantes están “agonizantes”, esto como consecuencia de decisiones erradas en las gestiones de Vizcarra, Sagasti y del actual presidente, indicó.

¡DÉJENNOS TRABAJAR CON EL PROTOCOLO!

Explicó que solo los empresarios formales cumplen las medidas, los informales no, pero quienes son sancionados al final, son los formales. “Las medidas restrictivas de protocolo, aforo, entre otros, lo cumplen los empresarios formales. Somos permanentemente educadores, porque el protocolo lo obliga, pero a quienes hacen las cosas bien, a esos se les castiga”, indicó Martinot y dijo que se debería permitir a los restaurantes trabajar con el protocolo.

AFOROS

“Nosotros queremos trabajar con el protocolo, no con candados como el aforo, que no nos permite trabajar con nuestra capacidad completa. ¿Cómo voy a pagar la deuda de Reactiva, si solo me permiten trabajar con el 60% de mi capacidad?”, criticó el ejecutivo.