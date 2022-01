Huaral: Pescadores artesanales exigen a Repsol solucionar contaminación del mar

Asociaciones, comerciantes y pescadores artesanales del puerto de Chancay se han reunido para exigir a la empresa Repsol que se responsabilice por la contaminación del mar y la posterior paralización de sus actividades económicas.

“Estamos indignados por este derrame ocasionado por la empresa Repsol. Son más de 11 días que no podemos llevar sustento a nuestras familias, ¿cuántos pescadores están perjudicados? Solo han visto el área ambiental y no el área social. Por eso estamos aquí luchando”, refirió un pescador afectado.

Los pescadores indicaron que los productos marinos están contaminados, por lo que no tienen sustento, incluso, al arrojar sus mallas terminaron manchadas con restos de combustible. “Nosotros no tenemos un precio fijo, no tenemos una cifra exacta”, sobre la cantidad de dinero que estarían perdiendo diariamente, explicó uno de los afectados, pero aseguró que esta situación los está perjudicando gravemente.

TURISMO DETENIDO

Los comerciantes que también viven del turismo se han visto afectados porque no pueden seguir trabajando ante la falta de visitantes. La cadena de trabajo que beneficiaba a varios operadores turísticos se ha visto afectada económicamente con este desastre ecológico.