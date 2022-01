Paro agrario en Huancayo: segundo día de paralización en La Oroya

Son dos días de paralización en la ciudad de Huancayo, en la zona del cruce de La Oroya, provocada por la Junta de Regantes que han realizado un paro agrario, bloqueando el paso de transporte interprovincial.

La medida se aplicó el día de ayer, pero aproximadamente a las 2 de la tarde se logró un acuerdo con la Policía Nacional para liberar por dos horas la vía. Sin embargo, ante la falta de comunicación y mesa de diálogo con el Gobierno Central, se retornó al bloqueo; por otro lado, los enfrentamientos con la Policía han ocasionado diez detenidos.

Los agentes lograron disuadir a una gran cantidad de manifestantes, pero aún hay piquetes de grupos que imposibilitan el pase de vehículos. Además, este bloqueo también está afectando el proceso de vacunación en provincias como Tarma y La Oroya, donde los menores estaban siendo inmunizados.

¿QUIÉNES ESTÁN PARALIZANDO LAS VÍAS?

De acuerdo con información de los mismos representantes del sector agrario, alrededor de 10 y 15% del grupo total de productores agrícolas en la región Junín son los que están realizando los bloqueos. Esto se debería a que en Tarma, por factor del clima, ya estaría culminando con la temporada de cosecha, mientras que en otros puntos de la región aún permanece esta temporada, por lo que no pueden unirse a la medida de fuerza, pero están evaluando su intervención en caso que el Gobierno Central no dé una respuesta positiva o no exista un pronunciamiento del Ministerio de Agricultura.