¡Atención! Sutran advierte que revisiones técnicas de Lidercon no cuentan con autorización

A pesar de que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) clausuró y prohibió que las plantas de Lidercon continuaran emitiendo certificados de revisiones técnicas, esta empresa parece no someterse ante la autoridad fiscalizadora y según ellos, la Sutran no es la entidad competente para detener sus operaciones.

El pasado 14 de diciembre, la Sutran clausuró definitivamente los seis locales de Lidercon, incluso soldaba su puerta de ingreso. Sin embargo, el local de la mencionada empresa ubicado en el distrito de Comas se encontraba funcionando.

Con el valor actual de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) la sanción de quienes infrinjan el reglamento del tránsito asciende a S/ 2.300. Si usted solicitó un certificado de esta empresa puede pedir su reembolso, ya que ellos no tienen autorización para emitir certificados de revisiones técnicas.

Ante esta noticia, la Sutran emitió un comunicado recordándole a la población de que no debe solicitar los servicios de esta empresa que no cuenta con autorización.Cabe mencionar que el comunicado emitido no especifica si es que los certificados de revisión técnica emitidos por Lidercon antes de la clausura definitiva están vigentes y si son válidos