Especialista en salud pública sobre contagios: "Las cifras reales deben ser muchísimo más de 10 mil"

Omar Neyra, especialista en salud pública, estuvo en 24 Horas Mediodía, donde brindó detalles acerca de cómo está afrontando el país la tercera ola de COVID-19, y señaló que existen muchos más contagios de los que indican las cifras brindadas por las instituciones oficiales.

"Lo real es que hay un crecimiento en el número de contagios impresionante, las cifras reales deben ser muchísimo más de las 10.000 diarias que se están detectando. Perú uno tiene una buena capacidad de detección, por lo tanto, lo que se detecta es lo poco que se hace", indicó.

Por otro lado, Neyra se refirió al tiempo de cuarentena que realiza una persona portadora de COVID-19 en el país, en diferencia a países como Estados Unidos o España, lugares donde las autoridades han recortado los días de confinamiento para que la fuerza laboral no se vea severamente afectada.

"La fuerza laboral se está viendo deteriorada porque el contagio e tan alto Europa, esperan que la próxima semana o las próximas semanas llegue Ómicron a contagiar al 50% de la población y entonces se tiene a tanta gente contagiada haciendo cuarentena para evitar contagios, para evitar diseminar el virus, que pierdes masa laboral y entonces lo que han optado estos países es reducir por este factor laboral", señaló.

"Pero en términos sanitarios, la ciencia está evidenciando y están saliendo estudios para ver con Ómicron cuántos días hay capacidad de contagio, y pareciera que todavía hay una capacidad de contagio hasta el séptimo y décimo día. Entonces si tú evidencias que todavía hay capacidad de contagio hay que hacer evaluaciones en el término sanitario y tomar decisiones con base a la ayuda de la ciencia (...) El virus se sigue diseminando y de eso se trata la cuarentena tiene propósito no para que no te enfermas tiene propósito de que no sigas contagiando a otras personas e intentar parar este la cadena de contagio", sentenció.