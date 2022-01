Denuncian que habría manejando ebrio: Bryan Arámbulo da su versión de los hechos

Un grupo de personas del distrito de Caleta de Carquín, en Huaura, rodearon el vehículo del cantante de cumbia Bryan Arámbulo, a quien acusaban de manejar en aparente estado de ebriedad y de haber estado a punto de ocasionar un terrible accidente.

En el video, se aprecia cómo los vecinos impidieron que el cantante ponga en marcha su camioneta. Asimismo, exigieron la presencia de serenos y de policía para realizar las indagaciones respectivas.

Tras este hecho, el equipo de trabajo del cantante de cumbia publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, en donde denunciaron que Bryan había sido víctima de agresión. Además, anunciaron que los conciertos del intérprete que estaban programados para el 1 de enero, fueron postergados debido al confuso suceso.

“Queremos dar a conocer que nuestro artista Bryan Arámbulo ha sido víctima de agresión a su persona y a su vehículo, motivo por el cual y salvaguardando su salud y su persona, hemos decidido cancelar tres presentaciones”, dice el comunicado en la cuenta de Facebook.

INTÉRPRETE SE DEFENDIÓ

Al respecto, el cantante de cumbia brindó declaraciones en su defensa y afirmó desconocer los motivos que impulsaron a que la familia lo acuse.

“No entiendo el motivo, cuáles son las intenciones, por qué lo están hacienda (…) Yo confirmo, verdaderamente, que no hubo niños, no hubo nada. A las intenciones de esta familia de tratar de hacerme quedar mal y quedar mal a mi familia, no les encuentro justificación", afirmó.

Además, aseguró que no es la primera vez que esa clase de problemas le suceden, sino que anteriormente y que no logra entender las intenciones detrás de ello.