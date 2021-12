¿Aumentará el turismo durante fiestas de fin de año?

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Carlos Canales, aseguró que las medidas restrictivas por fiestas de fin de año deben ser focalizadas y no generales para que las empresas no vuelvan a cerrar y no se vuelvan a generar miles de pérdidas y puestos de trabajo.

Sobre la precisión en torno al cumplimiento de dichas medidas, aseguró que “las autoridades municipales están en una serie de confusiones al interior porque esto tiene que ser absolutamente claro”.

Asimismo, recordó que los restaurantes y los paseos campestres que tienen piscinas al interior son establecimientos privados, puesto que son servicios complementarios y que ello está reglamentado por la Canatur.

“El contagio que podemos ocasionar ha generado una medida de carácter general, cuando ha tenido que ser una medida focalizada, ubicada en determinadas zonas y no a nivel nacional”, agregó.

En cuanto al sistema de vacunación, señaló que estamos en un escenario distinto al del año pasado. “Hoy día, más del 70% de la población está vacunada a diferencia del año pasado que había una vacunación incipiente del 20% o 30%” aseguró.