Ica: Padres buscan incasablemente a su hija que desapareció hace más de un mes

Una joven de 16 años se encuentra desaparecida desde hace más de un mes, pues su madre rompiendo en llanto pidió ayuda a las autoridades. Pero lamentablemente no las ha obtenido, obligándola a realizar investigaciones por sus propios medios.

A través de una de las cámaras de vigilancia, correspondientes al 3 de noviembre, se pudo observar como la menor de nombre Alexandra Gutiérrez, sale de su casa con su mochila y su perrito choco en brazos, al promediar el mediodía. A partir de ese momento nadie sabe de ella, mientras que su familia vive un verdadero calvario.

Ante estos hechos, comunicaron de la desaparición de la menor a las autoridades, pero no han hecho nada para ubicarla. Por lo tanto, los padres y hermanos de la menor se convirtieron en investigadores para dar con algunas pistas.

Familia comienza la búsqueda

La madre de la menor lamentó que la policía nacional no los ayude con su caso y que ellos tengan que investigar el caso por su cuenta

Cabe mencionar que, la madre le envío un mensaje a su menor hija con la esperanza de que ella pueda comunicarse con su familia.

Sin embargo, tras revisar las conversaciones de la menor en Facebook, encontraron que la joven mantenía una relación sentimental, con un joven al que no conocía en persona, pero que le prometió que se la llevaría a vivir con ella.

La madre de la menor contó que lograron comunicarse con la supuesta madre del joven, luego de varios días. “La señora mencionó que ella no sabe nada, de que su hijo no ha estado allá, de que no su hijo no había viajado por no tiene las dos vacunas”, contó la madre de la niña desaparecida.

No obstante, lograron hablar con el supuesto enamorado de su hija y esto fue lo que les respondió: “Que a él se le perdió el celular, y que un mes antes se lo robaron, que con la chica había terminado. Que era una relación que mantenía solo en redes, dos meses antes”.

Mientras tanto, la madre de Alexandra asegura que su hija fue secuestrada y que por ello la menor no ha podido comunicarse con ellos.

Asimismo, la familia está convencida que estas personas llegaron hasta Ica para llevársela, pues han encontrado conversaciones en Facebook, tras acudir a las copias de seguridad de los ingresos a la red social, en el que encontraron que han ido viniendo desde Trujillo, pasando por Piura, Lima, entre otros lugares del interior del país.

La familia pide con angustia que la menor reaparezca, pues se encuentra desesperados, viviendo un calvario diario, que no los deja tranquilos.