Arequipa: clientes temen perder ahorros tras quiebre de cooperativa

En Arequipa. Luego de la intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la suspensión de las operaciones de las 96 agencias de la cooperativa Credicoop, decenas de clientes activos se mostraron preocupados y llegaron hasta el frontis de dicha cooperativa para solicitar información sobre el estado de sus ahorros.

Decenas de clientes que ahorraban grandes cantidades de dinero mostraron su temor y preocupación de perder sus ahorros de años, ya que hasta el momento no se ha brindado algún informe sobre si podrán recuperar o no su dinero.

“Yo tenía ahorrado 80 mil soles, hasta ahora no sabemos nada, lo único que quiero es que me devuelvan el dinero, tanto tiempo he ahorrado para construir mi casa, por favor devuelvan nuestro dinero”, manifestó una madre de familia, quien era clienta activa de la cooperativa.