Cajamarca: presuntas irregularidades en carretera que pasa cerca de casa de Pedro Castillo

Los trabajos que se realizan frente a la casa del presidente Pedro Castillo en el poblado de Chugur en Cajamarca corresponden a una bicapa que se inició en al año 2018 y cuyos trabajos han estado paralizados por 26 meses ¿Cómo reinició la obra Pedro Castillo? Y ¿quienes podrían ser los responsables de serias irregularidades en este proyecto? Les contamos a continuación.

El 11 de Setiembre de 2018, el ex presidente Martin Vizcarra llegó al distrito de Anguía para iniciar un ambicioso proyecto de 71 millones de soles.

La carretera a nivel Bicapa debería conectar a los distritos de Anguía, Tacabamba y Conchán con la ciudad de Chota, la obra fue dividida en 3 tramos, el primer tramo desde Chugur, es decir justo donde se encuentra la casa de Castillo hasta el poblado de Guineamayo en Cutervo.

La ejecución de este tramo tenía un monto de 23 millones 305 mil soles y la unidad ejecutora fue la Municipalidad Distrital de Anguía.

La licitación ganó el consorcio Vial Anguía conformado por la empresa House Bussines EIRL y el consorcio Roga SAC, representadas por Wilen Zea Ruiz y Jesus Enrique Rojas Garcia respectivamente. Sin embargo, el 31 de agosto de 2019 se paralizó la obra por un conflicto entre Municipalidad y empresa. La empresa pedía más dinero, y la Municipalidad alegaba que ya le dio ¿Qué sucedió realmente?

En la Municipalidad distrital de Anguía buscamos al alcalde Nenil Medina Guerrero y no fue posible ubicarlo, tampoco contestó el teléfono, enviamos una carta a la Municipalidad de Anguía y no obtuvimos respuesta, dejamos un mensaje y nada. Quien sí contestó a través de mensaje fue el teniente alcalde de la Muncipalidad de Anguía Carlos Cabrera Sánchez, aunque no fue respetuoso, dijo que el alcalde estaba preocupado más en sus obras que en la prensa, según el ya nadie los cree. Lo que si se conoce es que el alcalde Nenil Medina sería hombre de confianza de Pedro Castillo.

Si bien la Municipalidad de Anguía no ha entregado información pública respecto a este proyecto a pesar que se solicitó formalmente con una carta, panamericana tuvo acceso en exclusivo a documentación clasificada respecto a esta obra.

En valorizaciones pagadas al contratista encontramos el meollo del asunto, hasta el 31 de agosto de 2019 la Municipalidad paga a la empresa 10 millones 206 mil soles. Sin embargo, en abril de del mismo año el alcalde Nenil Medina paga 2 millones 11 mil soles cuando la obra estuvo suspendida del 4 de enero al 21 de abril del mismo año por lluvias, según el cuaderno de obra, es decir se pagó se pagó en exceso, cuando en el mes de abril sólo trabajaron 8 días. Finalmente, el contrato fue resuelto.

Pero eso no es todo, luego que la obra estuvo paralizada por 26 meses, el presidente Castillo en la plaza de armas de Anguía anunció el reinicio de la obra.

¿Qué hizo para reiniciar la Bicapa?

Acuerde que el monto de este tramo es de 23 millones 305 mil soles, y el pago al consorcio vial Anguía fue de 10 millones 206 mil, si restamos queda 13 millones 99 mil soles en la Municipalidad.

Para reiniciar la obra, el gobierno de Castillo tuvo que poner más dinero, porque el nuevo contrato con las empresas IBERICO INGENIERIA Y CONTRUCCION SA Y GRUPO CONTRUCTOR PARASOL SAC cuyos gerentes son Luiz Mendoza Hidalgo y Rocio del Pilar Pintado Cruz, respectivamente, firmaron un nuevo contrato por 19 millones, 549 mil soles.

Sin licitación pública ¿Qué hicieron para agregar los 6 millones 450 mil soles? Es una pregunta que este gobierno debe responder.

Por ahora, los pobladores tienen un carretera afirmada en mal estado, y el gobierno de Castillo una deuda con sus paisanos, deuda que debería pagar empezando por limpiar la casa.