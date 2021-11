Óscar Valdés: "Los roles de las Fuerzas Armadas son totalmente distintos a los de la Policía Nacional"

La resolución suprema publicada en el diario oficial 'El Peruano', que faculta a las Fuerzas Armadas de prestar apoyo a la Policía Nacional en materia de orden interno en las regiones Lima y Callao, viene causando opiniones divididas en diferentes personajes de la política.

Esta vez, el ex primer ministro, Óscar Valdés, se refirió a esta decisión, y señaló que no está de acuerdo, pues la labor que realizan en las Fuerzas Armadas, es muy diferente a la que realizan policías o serenos.

"Lo que debemos cuestionar es que requiere involucrar al ejército, a la marina a la fuerza aérea, en actividades que son propias de la seguridad ciudadana. Los soldados de los diferentes institutos armados no están preparados para combatir este tipo de villajes, delincuentes, robos celulares, si no que emplean sus armas para otros fines. Yo no los veo como un soldado con un fusil de arma larga pueda estar correteando a un ladrón de celulares", expresó Valdés.

El también exministro del Interior señaló que la Policía Nacional requiere el cambio de algunas políticas, que harían más efectiva su labor, sin la necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas.

"Se necesita una serie de cambios en sus dispositivos laborales como por ejemplo, eliminar el 24x24, evitar que los policías hagan tareas administrativas, y esos efectivos salgan a las calles, exigirles al jefe de operaciones de Lima que realmente con todos sus comisarios y con todos los disponibles salga a patrullar las calles", puntualizó.