Pedro Castillo: "El discurso no te llena el estómago"

Durante una visita a la región Ucayali, el presidente Pedro Castillo señaló esta mañana que no es adepto a los discursos, y que estos "no te llenan el estómago".

El mandatario llegó este martes a un encuentro con el alcalde del distrito de Curimaná, y representantes de gremios y asociaciones. Asimismo, realizó una inspección de obras e infraestructura.

Castillo fue acompañado por los ministros de Agricultura y Riego, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda y Construcción, de Energía y Minas.

"No me gusta hablar tanto (...) el discurso no te llena el estómago, no te educa, no te mantiene sano. Por eso hemos venido para impulsar el verdadero desarrollo, pero sin robarle un centavo al pueblo", dijo.