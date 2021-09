Destinan más de S/ 400.000 para expulsar del país a venezolanos implicados en delitos

Este sábado 2 de octubre serán expulsados del país un grupo de ciudadanos venezolanos vinculados a actividades ilícitas.

El ministerio del Interior aprobó la transferencia de S/ 422.847 a la cartera de Defensa, para ejecutar el traslado aéreo hacia su país de origen.

Según la publicación establece que expulsarán a los venezolanos que hayan ingresado al país con documentación falsa y también abordarían este vuelo extranjeros con tan sólo la presunción de vínculos delictivos.

Se trata de una iniciativa que según Paulina Facchín, abogada y activista, atentaría contra los Derechos Humanos.

Para el exsuperintendente de Migraciones, Boris Potozén, seria una respuesta política, pero que no soluciona la raíz del problema. "Cuando una persona delinque, sea peruano o extranjero debe responder a la justicia y esta medida no es la más adecuada para combatir la criminalidad en el país. Favorece y ayuda sacándolo del ámbito de la justicia y no enfrentan las consecuencias de sus actos", expresó.

Este proceso de expulsión no garantizaría que estos delincuentes paguen por sus crímenes y menos que intenten regresar al Perú

Hasta el momento son 252 ciudadanos venezolanos que purgan condena en el Perú y 692 que siguen un proceso judicial, del casi millón y medio que llegaron a nuestro país.