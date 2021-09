María Agüero afirmó que el salario que recibe como parlamentaria no le alcanza para nada

En declaraciones a una radio arequipeña, Maria Agüero, congresista de Perú Libre, afirmó que el salario que recibe como parlamentaria no le alcanza para nada.

“y con mucho gusto les voy a decir que sí, a mí el sueldo no me alcanza por todo el trabajo que tenemos el compromiso de nuestro despacho, pero ese no es un obstáculo para nosotros realizar todo el trabajo que nos hemos comprometido”, expreso agüero.

Al ser consultada sobre este tema, la legisladora oficialista, aseguró que los medios de comunicación solo buscan tergiversar sus palabras.

“No dijeron todo lo que yo expresé. Solamente dijeron una parte de lo que expresé. La expresión y lo que vamos a hacer y lo he dicho cuando he participado en el pleno del Congreso que cómo es posible que hayan trabajadores, pensionistas que estén viviendo con 600 soles”, agregó.

Sobre el anuncio del presidente Castillo de bajar sueldos a ministros y congresistas, Agüero Gutiérrez, manifestó que será respetuosa de la decisión que se tome desde el Ejecutivo.

Asimismo, señaló que buscará que el sueldo mínimo llegue al que recibe un padre de la patria.