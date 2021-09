Minsa suspende vacunación a adolescentes de 12 a 19 años en Tacna y Cusco

Vacunación a menores de 12 a 17 años de edad que ejecutaban diversas regiones ha sido suspendida debido a que no existe autorización alguna dada al respecto por el Ministerio de Salud (Minsa).

Así lo informó la directora de Inmunización del Minsa, Gabriela Jiménez, quien expresó su preocupación por la decisión de algunas regiones de vacunar a menores a partir de 12 años.

En tal sentido, dijo que no existe disposición alguna del Ministerio de Salud para vacunar a menores de 12 a 17 años y en el caso de la región Cusco, que ya había iniciado ese proceso, ha sido suspendido.

"No esta permitido (vacunar a menores de 12 años) Cusco ya la paralizó y todos las regiones que lo han intentaron no llegaron a hacerlo y no es porque no se les va a vacunar sino que hay que mantener un orden estricto", puntualizó.