Asociación de Padres de Familia de Colegio Particulares se muestra en contra de clases semipresenciales

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares (Anapef), Agnieska Céspedes, se mostró en contra del regreso a las clases semipresenciales en colegios de Lima Metropolitana y Callao.

Céspedes señaló que el proceso de vacunación no ha concretado, por lo que el regreso a las aulas podría ocasionar el contagio de COVID-19 entre estudiantes, maestros y personal de los colegios.

“La respuestas es que no, todavía no es momento, no estamos listos. De toda la lista que hemos leído, no se ha trabajado nada. Se está exponiendo a la salud de los escolares con esta campaña de regreso a clases”, indicó la presidenta de la Anapef.

Por otro lado, Céspedes criticó que las autoridades del Ministerio de Educación no se han puesto en contacto con las asociaciones de padres de familia. En esa línea, indicó que existe poca información sobre los protocolos que se implementarán en la vuelta a clases.