Anterior dueño de local de Perú Libre deslinda de Cerrón: "El contacto ha sido netamente comercial"

Respecto a la polémica por la adquisición del local partidario de Perú Libre en la avenida Brasil por parte de Vladimir Cerrón, el anterior dueño de dicho inmueble brindó una entrevista donde desestimó tener vínculo alguno con el partido o con el exgobernador regional de Junín.

Fermín Arévalo Ortíz, quien era propietario del local ubicado cerca de la Plaza Bolognesi, fue enfático al señalar que no tiene relación con Perú Libre, ni con Vladimir Cerrón, a quién conoció recién en marzo del 2020, cuando se concretó la venta del inmueble.

"Los primeros contactos por ejemplo han sido más o menos por el mes de agosto de 2019, se terminó de concretar la venta recién en marzo del 2020 [...] no los conozco, lo que a mí me importaba era seguir los lineamiento para hacer la venta", señaló el doctor, quien pidió que no se manche su trayectoria como catedrático e investigador.

Arévalo señaló que únicamente se contactó con esas personas de manera "netamente comercial", llevándose todo el procedimiento de acuerdo a la ley.

"Ha sido todo legal, bancarizado, el número de cuenta los depósitos todo eso ha ido consignado en la escritura de venta" dijo.