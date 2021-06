Alcalde de Tumbes reveló que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos

El alcalde provincial de Tumbes, Jimy Silva Mena, reveló que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos.

“Me he vacunado. La vacuna que me he puesto es la Johnson & Johnson, (de) una sola dosis y una vacuna que hoy es tan necesaria en el mundo se tiene que tomar en la medida de que la posibilidad exista”, señaló el burgomaestre.

Además, la autoridad edil se reafirmó en el consumo del dióxido de cloro pese a que la Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) no ha otorgado un registro sanitario para ser consumido por las personas.