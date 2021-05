Ex miembro del GEIN: Gobierno entrante debe tener una política de Estado contra el terrorismo

El ex miembro del GEIN, José Luis Gil, pidió que los candidatos presidenciales presenten sus planes para combatir el terrorismo en la zona del Vraem, tras la masacre que cobró la vida de 16 personas. Indicó que es importante ante ello "ver los planes de gobierno".

El especialista descartó que este atentado tenga una vinculación a uno de los candidatos y rechazó "una manipulación perversa" de este hecho políticamente. Sin embargo, señaló que es necesario que el gobierno entrante tenga una política de Estado al respecto.

Indicó que el trabajo conjunto de inteligencia de la Dircote y las Fuerzas Armadas en la zona han dado resultado en los los últimos 15 años. Sin embargo, lo agreste de la zona y la presencia de civiles hacen que sea imposible emplear la "tierra arrasada".

MAYOR PRESUPUESTO

Aunque indicó que "hay que tener paciencia" y que "estamos en el buen camino", consideró que el presupuesto destinado a la inteligencia para combatir las 10 amenazas que actualmente tiene el país, es insuficiente.

"Falta más inversión en inteligencia, inversión en tecnología y social", añadió. El también ex director general de Inteligencia del Mininter pidió no poner en duda que quien manda en el Vraem es Sendero y no el narcotráfico.

Indicó que decir lo contrario es un discurso que relaja las medidas y "no ayuda en la lucha contra el terrorismo".