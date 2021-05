Jorge del Castillo sobre el apoyo de su hijo a Pedro Castillo: “Debería renunciar al APRA”

El excongresista del APRA, Jorge del Castillo, señaló que discrepa con la decisión de su hijo, Miguel del Castillo, de colaborar con la candidatura presidencial de Pedro Castillo, al considerar que esta opción es “antiaprista”.

“No he tenido la oportunidad de hablar profundamente con él, pero yo le he remarcado mi diferencia. Es más, le he dicho que él, habiendo tomado esa opción, debería renunciar al APRA, porque no puede ser militante del APRA y a la vez optar por una opción antiaprista que, de llegar al gobierno, no solo va a hacer daño al país en su conjunto, sino particularmente a una serie de instituciones”, comentó.

“Quiero dejar en claro que mi amor, mi cariño, por mi hijo se mantiene, y la política no va a ser un factor que quiebre nuestra relación familiar. Pero eso no me impide decir que yo discrepo totalmente de la posición que él ha tomado. Discrepo porque colisiona con mis convicciones democráticas que yo asumí desde mi juventud”, añadió.

El expresidente del Consejo de Ministros rechazó alguna vinculación con el apoyo expresado por Miguel del Castillo a la campaña de Pedro Castillo. “Veo que algunos, con mucha maldad, me quieren cargar a mí la decisión de un profesional mayor de edad, dueño de sus actos”, comentó.