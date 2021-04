Vocero de Perú Libre afirmó que no existen las condiciones para el debate

Un vocero del partido Perú Libre en Chota, región Cajamarca, descartó la realización del debate que aceptó Pedro Castillo y Keiko Fujimori para este sábado primero de mayo.

“Nosotros no somos los que generamos ese espacio de debate. Por más que hayan confirmado su presencia los espacios no están dados. Conocemos que la señora K no vienen a debatir, viene a hacer un acto de provocación y los chotanos no estamos para ese juego”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Chota señaló que van a trabajar para generar todas las condiciones para que este debate se concrete de una manera respetuosa.