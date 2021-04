Piura: ronderos azotan a hombre acusado de ser infiel

Un sujeto fue azotado por las rondas campesinas en Piura luego que fuera acusado por su esposa de haber sido infiel. Tras recibir los latigazos, el hombre fue obligado a pedir perdón y a firmar un acta de compromiso de no volver a engañar a su esposa.

Esther Martínez Duran denunció a Nilton Carreño Pulache (22) ante la ronda campesina de haberla engañado, y luego de ser juzgado, el joven fue llevado al local del grupo de seguridad comunal de Tambogrande para recibir 10 azotes.

“Si tu padre no te dio consejos, ahora me toca a mí decírtelos. Esto es para que respetes y otro día no lo hagas. Me da tanta pena que, todavía 22 años, engañes en estas condiciones”, se escucha al rondero que aplicó el castigo.