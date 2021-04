¿Qué pasaría con afiliados si eliminan las AFP?

El equipo de “24 Horas Mediodía” entrevistó este viernes al economista Jorge Gonzáles Izquierdo, quien reveló lo que pasaría con los afiliados si se eliminan las AFP en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“A siete millones de personas les van a confiscar sus ahorros porque el sistema privado con cuentas de ahorro que tienen nombres (...). Si lo pasan a las ONP que es un concepto de olla común, que ahí ponen todos los fondos y de ahí sale para los pensionistas, es como si me quitaran mis ahorros que yo tengo en el banco y a mí no me va hacer ninguna gracia que me quiten mi ahorro porque es mi trabajo acumulado durante años”, dijo el especialista.

Por otro lado, Gonzales Izquierdo, señaló que el Gobierno tiene que evaluar la posibilidad de otorgar otro bono a las familias vulnerables si continúa la segunda ola de contagios sin controlarse, pues este sector de la población están “sufriendo” por las medidas para afrontar la pandemia.