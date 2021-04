Pedro Castillo inició campaña de segunda vuelta en Áncash

El candidato de Perú Libre a la presidencia de la República, Pedro Castillo, inició su campaña con miras a la segunda vuelta en la localidad de Conococha, en Áncash. Allí fue recibido por un grupo de simpatizantes y militantes

Posteriormente se movilizó hasta Huaraz, donde hizo un alto a sus actividades para dirigirse a los medios de comunicación que seguían su recorrido por esta zona del país.

“Damos inicio a nuestro recorrido. No hay tiempo para distraernos, no nos podemos distraer en otras cosas. El Perú no cree en satanizaciones, en estigmatizaciones porque el Perú está pensando cómo salir de la pobreza, cómo salir del abandono”, dijo.