BCR: economía peruana fue una de las menos golpeadas durante la segunda ola de contagios

En medio de una de las crisis sanitaria más graves de las últimas décadas en todo el mundo, la economía peruana ha sido golpeada de forma severa pero aún resiste.

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR), durante la segunda ola de contagios por la Covid-19, la economía peruana tuvo una de las menores caídas respecto al resto de países de Latinoamérica, ya que solo llegó al 1 % durante enero del 2021.

Solo Brasil registró una caída menor que la del Perú con 0,5 %o, sin embargo países como Argentina, Chile, Colombia y México registraron cifras negativas de entre 2 % y 5,4 %.

No obstante, el ex ministro de economía Alfredo Thorne señaló que estas cifras no indican que la situación del Perú sea necesariamente favorable, pues no se toma en cuenta el mes de febrero.

Es por ello que según los cálculos de Thorne, este año el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú no podrá crecer por encima del 9 % como lo habían anunciado algunos expertos y solo se llegaría a un 6,5 % de crecimiento de PBI.

El exministro de Economía indicó que en febrero el Perú registrará una caída muy similar a la del resto de países con los que hoy se compara.

Como se recuerda, en abril del 2020 se registró la peor caída económica del Perú durante la pandemia ya que en dicho mes el Producto Bruto Interno (PBI) cayó en 40 % de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).