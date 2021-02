Denuncian que candidata al Congreso recibió vacuna pese a no atender casos COVID-19

Indignación ha causado en La Libertad la vacunación de María del Carmen Olórtegui, candidata al Congreso por el partido Fuerza Popular, que si bien es trabajadora de salud, no atiende a pacientes con la COVID-19.

“Yo no me he aprovechado de esta situación, es una situación que ha correspondido como personal de salud. Yo no lo he pedido. En todo caso habría que preguntarle al Minsa (Ministerio de Salud) cómo ha hecho sus filtros, cómo ha hecho su selección”, dijo en su defensa.

Olórtegui también aseguró que solicitó que su dosis sea dada a otro colega que estuviera en primera línea de combate.