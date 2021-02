Trujillo: velorio masivo genera gran aglomeración de personas

Pese a las tristes historias que aparecen cada día, donde familias enteras sufren por no poder asistir a sus parientes enfermos con COVID-19, muchos siguen infringiendo las medidas restrictivas sanitarias.

En Trujillo, decenas de personas se congregaron en los exteriores de una vivienda para velar el cuerpo de un sujeto que había sido asesinado. Familiares y amigos de la víctima se congregaron para darle el último adiós sin respetar las medidas sanitarias.

Incluso algunos asistentes no llevaban mascarilla y otros no lo tenían bien puesto, además, no se respetaba el distanciamiento social.