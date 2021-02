Lince: más de 100 mil choferes conducen con licencias vencidas

El Ministerio de Transportes (MTC) ha hecho una prórroga para que los conductores puedan seguir conduciendo sin necesidad de hacerse un examen médico, por la extensión de la cuarentena.

El 95% de los accidentes de tránsito se deben al factor humano, el que los conductores no tengan un examen médico constituye un riesgo que puede generar accidentes. Al momento de 420 centros médicos a nivel nacional y 130 a nivel de Lima no están operando, al parecer, porque el Ministerio de Salud no da la luz verde para que puedan funcionar durante cuarentena.

La nueva prórroga para las licencias vencidas dada por el MTC se extiende hasta el 30 de julio de este año.