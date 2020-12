Ica: Identifican a etnocacerista Miguel Falconí en protestas del sur

En estos cinco días, desde que iniciaron las violentas protestas en Ica, se han llevados a cabo varias mesas de diálogo entre el Ejecutivo y los trabajadores agrarios, quienes reclaman mejoras laborales; sin embargo, hasta el momento no se ha podido encontrar solución al respecto.

En la última reunión que se realizó se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, no se llegó a un acuerdo por las exigencias de un aumento salarial. No obstante, en dicho encuentro también se observó la participación de un tercero que daba instrucciones a los dirigentes para que no firme ningún acta de acuerdo.

¿Quién es esta persona?

Se trata de Luis Miguel Falconi, un dirigente regional de Ica del Partido Etnocacerista, quien pidió a los demás que no firmen ningún acta de acuerdo.

En el Congreso, se le consultó al etnocacerista Posemoscrowte Chagua Payano sobre Miguel Falconí, pero negó conocerlo. En tanto, el legislador tampoco descartó la participación de seguidores de Antauro Humala en las marchas.