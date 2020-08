Ministro de Defensa descartó ley seca: “Por el momento no es una posibilidad”

Frente al incremento de fiestas clandestinas en distintos distritos de Lima, el ministro de Defensa, Jorge Chávez descartó la posibilidad de implementar una ley seca. “Por el momento no es una posibilidad, serviría para que exista una gran concentración de personas en los lugares donde venden, y así lo puedan llevar a cabo en los días que no hay cuarentena, no queremos incentivar eso”, señaló el ministro Chávez.

El ministro de Defensa, además señaló que lo más importante ahora es reforzar los operativos de fiscalización en los lugares donde se reporten reuniones ilegales en medio de la emergencia sanitaria.

ELECCIONES GENERALES 2021

Por otra parte, Jorge Chávez también dio detalles sobre las elecciones generales del próximo 2021 y aseguró que, por ahora, estas se desarrollaran de manera presencial, aunque con algunas variaciones, como la cantidad de personas en los locales de votación.

El ministro Chávez informó que las condiciones tienen que cambiar en cada centro de votación, ya que normalmente albergan a más de 2000 personas, y para ello se tienen que tomar acciones de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.