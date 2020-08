Pese al alto número de contagios de Covid-19, una mujer salió a pasear con su gato sin llevar puesta su mascarilla infringiendo las normas de bioseguridad. El hecho ocurrió en el distrito de Castilla de la región Piura.

En un principio la mujer, se negó a ser intervenida indicando que los agentes iban en contra de sus derechos humanos, y que no usaba la mascarilla porque no la dejaba respirar y además no molestaba a nadie.

Finalmente fue llevada a la dependencia policial del sector.