Perú supera el medio millón de contagiados por coronavirus, según el Minsa

La situación del Perú frente a la pandemia por la COVID-19 se agudiza cada día más. Según el reporte del Ministerio de Salud emitido el último viernes, se registraron 8 300 nuevos casos positivos de coronavirus, lo que totaliza a la fecha 516 296 personas infectadas.

Mientras las cifras de contagiados aumentan, el panorama del sistema hospitalario y privado en el país es dramático, ya que a la fecha no hay camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos para la hospitalización de los pacientes más críticos en las clínicas privadas.

Según el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, el Dr. Sebastián Céspedes todas las camas UCI están todas ocupadas, disponibilidad de una de ellas se genera al dar a un paciente de alta o cuando uno de ellos fallece. “Lamentablemente con o sin dinero, con o sin seguro, la verdad es que no hay, la oportunidad de poder acceder a una cama UCI es la misma, nosotros diariamente recibimos llamadas de todo tipo recomendando pacientes para UCI y no hay disponibilidad de camas, de tal manera que no se trata de tener o no seguro, de tener o no tener dinero”, detalló.

Con el objetivo de intentar controlar la elevada cifra de contagios, el Gobierno ha optado por la inmovilización social obligatoria los días domingos, para impedir las reuniones sociales y familiares y así evitar posibles contagios.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, pidió comprensión a la ciudadanía ante esta medida que se aplica en uno de los momentos más complejos de la emergencia sanitaria en el país.