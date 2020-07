Huancayo: familiares de pacientes con coronavirus denuncian que no hay camas para hospitalización

Decenas de familiares viven sumergidos en la angustia y la desesperación tras las precarias condiciones en las que se encuentra el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, que – entre tantas carencias- no cuenta con camas disponibles para la hospitalización de pacientes con COVID-19.

Las familias desde los exteriores del centro médico y entre lágrimas de impotencia denunciaban a gritos el olvido de las autoridades y exigían la presencia de más personal médico que ayude a combatir la pandemia, que ya cobra la vida de 9 677 personas en nuestro país.

Por otra parte, no está permitido el ingreso de los familiares. Según indicaron los enfermos no tienen la atención adecuada, ya que algunos necesitan pañales y otros implementos, pero, debido a los protocolos de bioseguridad, no se permiten visitas.

Mientras que, en Amazonas, la situación es alarmante. Los familiares de los pacientes internados en el hospital Santa María de Neiva, denunciaron la falta de personal médico y aseguraron sentirse abandonados por las autoridades. Además, indicaron que hay desabastecimiento de medicinas y oxígeno medicinal.

En Tarapoto el panorama es similar, momentos de desesperación y angustia vivieron familiares de pacientes con coronavirus internados en el hospital regional, ante la falta de oxígeno. Mientras los representantes del Gobierno Regional de San Martín indicaron que el Hospital está abastecido de oxígeno, los familiares de los pacientes COVID-19 denunciaron que todos los días les solicitan balones con ese vital elemento, ante esta situación la Fiscalía inicio una investigación para determinar si detrás de esto existiría una mafia estaría lucrando con el oxígeno.