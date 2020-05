Supervisan cumplimiento de protocolos de sanidad en el transporte público

Este lunes comenzaron a aplicarse los nuevos protocolos sanitarios en el transporte público establecidos por las autoridades con la finalidad de reducir al máximo los posibles contagios del peligroso COVID-19 en nuestro país.

El Ministro de Trasportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, señaló que es necesario reducir el aforo de los vehículos a efectos de que se cumpla el distanciamiento social con el metro de distancia. Además, indico que no se puede permitir usuarios parados en los pasillos, los chóferes y los cobradores tienen que usar mascarillas y guantes. Los pasajeros también están obligados a utilizar mascarillas de no hacerlo no se les permitirá abordar las unidades de transporte público.

Los ciudadanos se quejaron de la poca cantidad de buses de los corredores complementarios que, debido a las nuevas medidas, no se estarían dando abasto para la cantidad de usuarios. Mientras que, en el servicio del Metropolitano también se aplican las mismas medidas de prevención.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, informó que se estarán implementando mayor cantidad de unidades de transporte público para garantizar que se respete el distanciamiento social.