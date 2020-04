El precio del combustible bajó en varios países menos en el nuestro

La histórica caída del precio del petróleo a nivel mundial debido al coronavirus, provocó que en varios países se redujera la tarifa del combustible. Sin embargo en nuestro país, no sucede lo mismo, el precio se mantiene igual.

Según el Gerente General de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (GESP), Renato lazo, la entidad mantiene sus costos.“ El 60% de las estaciones de servicio del Perú son empresas familiares, son compañías pequeñas y solicitarle a los dueños que haga un esfuerzo por no despedir a su personal, que tenga la estación abierta, que pague sus impuestos y que, además absorba el precio que todavía no le ha sido trasladado a él, porque su proveedor no le ha bajado ningún costo por el COVID-19, provocaría el quiebre de los estacioneros y ellos dan 65.000 puestos de trabajo en el Perú”, indicó.

Sin embargo, según Lazo el precio del petróleo fluctúa por lo que habría que esperar para conocer qué sucederá en los próximos días. A la fecha 600 estaciones de servicio operan en el Perú y atienden a sólo el 10% de su clientela habitual producto de la pandemia del coronavirus, por lo que 1 de cada 4 peruanos perdió su empleo y no cuenta con las capacidades económicas para adquirir combustible al mismo precio.