Continúa la travesía de quienes intentan regresar a sus regiones en medio de la pandemia

Decenas de familias peruanas, con pesadas mochilas intentan regresar a sus regiones caminando largos tramos, tras perder sus trabajos y única fuente de ingresos económicos para substituir en la capital, en precarias condiciones se les dificulta cumplir con la cuarentena.

Un nuevo grupo de ciudadanos inició una caminata desde el puente Conchán en donde durmieron la noche anterior. Sus destinos son Ayacucho, Apurímac, Andahuaylas y Abancay. En medio de la tragedia de sentirse atrapados en una ciudad en la que no cuentan con apoyo de nadie, las muestras de solidaridad no se hicieron esperar, al menos tres grupos de donantes llegaron para brindar alimentos y bebidas a los viajeros al sur.

En la carretera central la situación es más crítica, hay personas que llevan más de cuatro días en las calles, caminaron desde puente Nuevo y han llegado hasta Huaycán.