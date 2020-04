Exministra de la Mujer se pronuncia sobre agresión de chico reality a su enamorada

Un vídeo difundido por las redes sociales durante el estado de emergencia nacional, en donde se observa a dos figuras públicas de la televisión nacional, uno de ellos el chico reality Patricio Parodi romper un huevo en la cabeza de su enamorada Flavia Laos, desató duras críticas de cientos de personas que hacen un llamado a que no se normalice la violencia en nuestro país.

La exministra de la Mujer y poblaciones vulnerables Ana Jara, indicó que la violencia contra la mujer se inicia con bromas, comentarios subidos de tono y actitudes posesivas sobre la mujer que, lamentablemente si no se detectan a tiempo pueden terminar en un feminicidio. “Los jóvenes y niños que ven este tipo de actitudes, deben saber que estas conductas no están bien. Todos vimos un acto de agresión que los protagonistas del vídeo no quieren aceptar” indicó.

Por su parte, la representante del centro de la mujer peruana Flora Tristán, Liz Meléndez considero que se evidencia una agresión y no una broma ya que estas no tienen por qué incluir la violencia. Es por ello que, en medio de la lucha contra la violencia a la mujer, se busca promover la sanción a la difusión de estos hechos violentos.