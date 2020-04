Desalojar a una familia sin orden judicial es un delito, según especialistas

La pandemia del coronavirus provoca una grave crisis económica en un gran sector de la sociedad que, en este momento no puede generar ingresos económicos, gran parte de ellos no solo tienen que preocuparse por conseguir alimentos sino que tienen que pagar el alquiler de sus viviendas en un momento en el que miles de personas no tienen liquidez.

El experto Manuel Balcázar, especialista en derecho inmobiliario aseguró que no se puede desalojar a ninguna persona, y menos en pleno estado de emergencia. Aseguró que, el desalojo es una acción que puede ser decretada únicamente por un juez. El inquilino deberá discutir las condiciones del contrato pero una vez que se termine el periodo del estado de emergencia nacional anunciado por el Ejecutivo, como medida extraordinaria para frenar la propagación del COVID-19 en el país.

El especialista indico que, “Quien desaloja a una persona está poniendo en peligro a la ciudadanía completa, hay comisión de delitos que deben ser penados a los propietarios, no pueden desalojarlos en este momento porque si no van a ser denunciados por el delito de usurpación, tienen que esperar resolver los contratos y luego ejecutar de acuerdo a ley”

Además, se dio a conocer que de ninguna manera se pueden condonar los arrendamientos impagos, lo que se tiene que hacer es ver la forma de conversar con el propietario para poder reprogramar el pago, prorratear el pago o hasta disminuir el monto de la renta, pero jamás se debe dejar de pagar, porque se corre el riesgo de romper la cadena de pagos.