Cusco: alcalde de Quispicanchi y su esposa son intervenidos agredir a sereno

Indignante. la esposa del alcalde provincial de Quispicanchi en Cusco, insultó y tosió en la cara de un miembro de serenazgo, mientras le decía que estaba enferma.

Esto ocurrió cuando el agente de serenazgo junto a otros efectivos se acercaron a intervenir a su esposo por infringir la orden de aislamiento y no llevar los implementos de seguridad.

Las fuerzas del orden se acercaron y pidieron a la autoridad edil que regrese a su domicilio. Ante la insistencia de los efectivos salió la esposa de Manuel Jesús Sutta Pfocco y empezó a agredir a los serenos.

“Cállate m***, cállate tú, porque tú me andas buscando y vienes acá a j***”, se le escucha decir a la mujer. En tanto, los efectivos intentaron razonar con el alcalde. “Alcalde, usted es el alcalde provincial debe dar el ejemplo (...) Está fuera de casa; segundo, no tiene su mascarilla y su esposa tampoco tiene su mascarilla. Yo no voy a fastidiar, simplemente le he dicho ingrese”.

Lamentablemente, la autoridad edil amenazó al trabajador con denunciarlo por fastidiarlo en su casa.