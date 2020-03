Tumbes: extranjeros piden ayuda al gobierno para sobrevivir en cuarentena

Cientos de familias venezolanas y colombianas tras vivir una odisea para salir de su país en busca de una mejor calidad de vida para ellos y los suyos, llegaron al territorio peruano, y ahora viven una pesadilla por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero.

El aislamiento social obligatorio y el toque de queda, exige a todos los ciudadanos mantenerse en cuarentena y cumplir con las medidas extraordinarias anunciadas por el Ejecutivo para frenar la propagación del coronavirus en el país, sin embargo los extranjeros manifiestan que no tienen empleos formales y al no poder salir a las calles a ofrecer sus productos durante la cuarentena, muchos de ellos ya no cuentan con los recursos económicos suficientes para alimentarse.

En el distrito de Corrales en Tumbes un grupo de extranjeros -entre ellos más de 10 niños- viven hacinados en una vivienda alquilada, ellos temen contraer el COVID-19 y solicitan al gobierno peruano que los ayuden para poder superar esta situación que pone en riesgo la salud y vida de todos. Se trata de una ayuda de víveres que permita alimentar al menos a los más pequeños de la casa.

Si usted tiene la capacidad de colaborar comuníquese al número 975952546.