Turistas nacionales regresan a Lima desde Cusco

Decenas de turistas nacionales lograron regresar a Lima, luego de permanecer varados 4 días en la ciudad Imperial del Cusco, tras la medida extraordinaria de suspensión de viajes interprovinciales y suspensión de vuelos nacionales e internacionales, como parte del estado de emergencia decretado por el presidente de la República, Martín Vizcarra para frenar el coronavirus. Ellos realizaron un plantón a las afueras del aeropuerto Internacional Alejandro Velazco Astete en donde mediante un acuerdo con las autoridades correspondientes se estableció el retorno a Lima en buses.

Se trata de 160 turistas nacionales que lograron regresar a la capital en bus, sin embargo, otro grupo de nuestros connacionales afirmaron que no han podido retornar a la capital debido a que no se les comunicó oportunamente la decisión tomada, denunciaron que las autoridades no poseen información y la poca que existe no se difunde por los canales regulares. Este grupo ya fue empadronado y se espera que en los próximos días puedan regresar a sus hogares.