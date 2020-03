Coronavirus en Perú: Padres de familia de acuerdo con suspensión de clases

Una gran cantidad de padres de familia considera correcta la decisión tomada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, de suspender las clases escolares hasta el 30 de Marzo para así evitar los posibles contagios del coronavirus.

Los que respaldan la medida señalan estar de acuerdo porque "primero es la salud y existen padres irresponsables que sabiendo que sus niños están mal los manda al colegio". Otros, agregan que le parece bien porque "hay que proteger a nuestros hijos ya que estamos en una situación crítica".

Asimismo, los padres y madres señalan que en ese sentido comprenden la magnitud de la medida por lo que no confundirán con vacaciones y, por tanto, no permitirán que sus hijos salgan a sitios públicos donde aglomera personas. No obstante, también se señaló en algunos padres que la medida no es adecuada porque "los pequeños se quedarán encerrados en casa".

En tanto, el colegio Santa Rosa de Lima mediante un comunicado inicial señaló que las clases continuarían de manera normal, pero luego decidieron acatar la orden del poder Ejecutivo.