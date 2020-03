¿Cómo evitar descuidar a los más pequeños?

El caso de la pequeña Camila (4 años), quien fue secuestrada y asesinada presuntamente por un joven de 15 años de edad, luego que la menor y su hermana de dos años fueran dejadas solas por su madre al cuidado de una niña de 9 años, ha provocado conmoción a lo largo y ancho del país.

Ante esta situación, ¿cómo prevenir que un hecho de similares características vuelva a ocurrir? Por tal motivo, un equipo de Panamericana Televisión se contactó la mayor PNP Jeaneth Rodríguez, representante de la Comisaría de la Familia de Independencia, quien brindó algunas recomendaciones a los padres de familia o titulares de los pequeños.

“Cualquier persona (cuyo) familiar no se ubique, no sabe dónde se encuentre puede acercarse a cualquier comisaría, departamento de investigación y la Policía debe de recibir las denuncias, registrarlas y hacerle un trámite respectivo mediante unas notas de alerta”, expresó. Asimismo, indicó que no se debe esperar 24 horas para asentar la denuncia respectiva.

De igual manera resaltó la importancia del apoyo de la ciudadanía ante estos casos. “Toda persona que vea a un menor, posiblemente esté yendo solo, esté transcurriendo en una calle, nosotros, todos los vecinos debemos ser sensibles. ¿Qué pasa con ese menor? ¿por qué está solo? O un niño está con una persona adulta y está llorando, acercarnos a preguntar ¿es tu papá, es tu mamá?”, detalló.