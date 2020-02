Cusco: niño que perdió a sus padres clama ayuda a presidente Vizcarra

En el Cusco, Daniel, un niño de 10 años, ya conoce el dolor de haber perdido a sus padres, quienes perecieron tras el desborde del río Salkantay en el distrito de Santa Teresa de la provincia de La Convención, la tarde del domingo último. El menor hizo un dramático llamado al presidente de la República, Martín Vizcarra, pidiéndole ayuda para salir de este duro momento que vive.

"He perdido a mi papá y a mi mamá yo le suplico señor presidente que me ayude porque a mi sólo me cuida mi tío, por favor quiero estudiar, quiero acabar mis estudios, quiero ser algo en la vida", señaló el menor.

Luego recordó a sus padres Abel Alvarez Cárdenas y Yobana Huamán Candia, quienes perecieron en el trágico evento.

Cabe señalar que el pequeño permanece al cuidado de un familiar en la comunidad de Hornopampa, perteneciente al centro poblado de Totora, uno de los más afectados por el desborde.