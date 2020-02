Habla víctima de intento de feminicidio: "Le puso un cuchillo a mi hija y me dijo 'quítate la ropa'"

Naydú Evelyn Auris Andrés es el nombre de una nueva víctima de una brutal agresión por parte de su expareja, y el padre de su menor hija. El intento de feminicidio ocurrió en Huacho.

La joven de 28 años narró la traumática experiencia que vivió el último domingo. El agresor, Alex Cotrina, ingresó por la ventana de su vivienda, en estado de ebriedad y con un cuchillo amenazó de muerte a su hija de tan solo 3 años para que Naydú aceptara tener relaciones sexuales con él.

“Trajo un cuchillo, y cargó a mi hija y le puso el cuchillo en la barriga. Me dice 'quítate la ropa', quería abusar de mi. Le dije 'ya, me voy a quitar la ropa, pero suelta a la bebé'”.

En un descuido el cuchillo cae, y ella intenta huir, pero no lo logra y el sujeto se vuelve aún más violento. “Se molesta y me empuja a la cama, me empieza a tirar puñetes, patadas, de todo. Me dice ´ahorita te mato´".

A pesar de los más de 30 cortes en todo su cuerpo, la joven sobrevivió. Alex Cotrina tiene en su haber tres denuncias por agresión sexual y una orden de alejamiento.