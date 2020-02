Sujeto desfiguró a su pareja en Huacho

Una mujer estuvo a convertirse en una víctima más de feminicidio en el país, luego que su pareja la atacara brutalmente. Este nuevo caso de violencia ocurrió en Huacho.

Según narró la agraviada, el autor de este caso de agresión responde al nombre de Alex Cotrina Solis, quien amenazó con un cuchillo a su hija, para que accediera a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Además, el sujeto habría intentado retomar la relación, pero ante la negativa de la mujer este le cortó la cara con el arma blanca para desfigurarla. “Que mi caso no quede impune, que se haga justicia y que Alex Cotrina tenga la pena máxima. No es la primera vez que me agrede”, detalló la víctima.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional detuvieron al agresor, quien presenta tres denuncias por maltrato y una orden de alejamiento.