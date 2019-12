Navidad 2019: ruido de pirotécnicos se triplica en oído de perros

Restan pocos días para que el país celebre las fiestas por Navidad y Año Nuevo. Es en estas fechas en que todo forma parte de esta festividad, hasta los juegos pirotécnicos que por muy inofensivos que se vean, su ruido se triplica en oídos de los más indefensos: los animales.

Con el fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre este tema latente, en redes sociales se gestó una campaña de la empresa RIMAC Seguros a través de un emotivo video que muestra a un grupo de personas sometidas a una prueba de audio escucha.

Al colocarse los auriculares, inmediatamente perciben toda clase de estridentes sonidos. “Sentí ansiedad, nervios, me sentí perturbado, mi corazón me palpitaba”, son algunos de los comentarios que expresaron los encuestados. Luego de su opiniones, aparece en escena un perro que traslada un sobre sobre su hocico, que tiene escrito una pregunta: ¿quieres saber cómo lo escucho yo?

Una sola pregunta que logró sensibilizar de gran manera a las personas sometidas al experimento, quienes quedaron absortos del claro mensaje: los animales escuchan hasta tres veces más fuerte que nosotros.

Explicación

“El oído [de los animales] no es que sea más desarrollado, sino es más sensible, entonces escuchan lo que nosotros muchas veces no escuchamos”, explicó el veterinario Rodrigo Rondón.