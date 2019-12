Loreto: familiares de joven secuestrado tuvieron que realizar pago para su liberación

El hijo del dueño de una cadena de grifos e identificado como César Ríos Ramírez, fue puesto en libertad por sus captores, luego que familiares de la víctima realizaran un pago, cuyo monto se desconoce.

"He estado negociando directamente con esa gente. No puedo decir el monto, pero sí se pagó. Yo no tengo ningún enemigo, no le debo a nadie, es gente que se dedica a mirar quien tiene", afirmó el padre del muchacho secuestrado.

Tras la liberación del joven deportista, lograron capturar a un sujeto que responde al nombre de Edison Aladino Julon Chavez, quien es uno de los malhechores implicados en el secuestro. En su poder se le halló municiones, armas de fuego, celulares y más de 600 soles.

En su declaración ante las autoridades, manifestó que una persona llamada Reyner lo contactó para integrar la banda y que anteriormente ya había participado en el plagio a un comerciante en la ciudad de Pucallpa.

Según informaciones, las autoridades tendrían plenamente identificados a los demás integrantes de esta agrupación, cuya captura sería cuestión de tiempo.