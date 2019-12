Loreto: vecinos acudieron a comisaría para linchar a sospechoso de periodista asesinada

Loreto. Luego de reconocer el cuerpo de Sonia Isabel Alvarado, periodista que estuvo desaparecida durante dos días, los familiares y vecinos enardecidos acudieron a la comisaría del distrito de San Lorenzo para intentar tomar justicia con sus propias manos, debido a que en la dependencia policial se encontraba detenido el principal sospechoso del crimen: el esposo.

Frente a las acusaciones populares, el sujeto identificado como Felipe Cáceres se defendió negando dichas versiones. “Que se hagan las investigaciones porque eso corresponde, yo en ningún momento me he escondido ni me he ido de aquí”, expresó el principal sospechoso del macabro acto.

De comprobarse la autoría del crimen, la cifra de feminicidios aumentaría a 158 víctimas en lo que va del 2019.